الحكومة تُعلن عن سياسات واجراءات جديدة للتعامل مع شركات التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم عن سياسات واجراءات جديدة تتبعها وزارته للتعامل مع قضايا التعدين بالسودان ترتكز على توظيف أبناء مناطق الإنتاج بعد تدريبهم في مجالات البيئة والصحة والسلامة، فضلاً عن إبرام اتفاقيات جديدة مع كل شركات التعدين .

وقال الوزير خلال إجتماع مع حكومة ولاية جنوب كردفان بحضور الوالي المُكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد، إن الاجتماع بحث مشاكل التعدين بالولاية وتحديداً ما حدث في مناطق “تلودي” و”الليري”، وما يتعلق بالاتفاقيات التي تعطي المحليات المُتضررة نصيباً كبيراً من عائد الانتاج الكلي وتوظيفها لخدمات المنطقة.

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ووصف إبراهيم قرار الوالي بإيقاف شركات التعدين بالحكيم في وقته لجهة وجود عبثاً كثيراً فيما يتعلق بإستخدام الكيماويات ما أحدث ضرراً ملحوظاً.

وعدد ابراهيم السياسات والاتفاقيات الجديدة وقال إنها تُشدد على مراعاة الشركات للصحة والبيئة وسلامة المواطن عبر ترتيبات ربما تشمل إبعاد الأسواق والمصانع لمناطق بعيدة ، وبشر بوجود بدائل للزئبق، وفضلاً عن استخدم المياه وأشار إلى أنا جُربت بأسواق نهر النيل ، وقال “سُندخلها وستنال رضا المعدنيين والمواطنين”.

وبشر وزير الطاقة والتعدين بادخال الكهرباء الإسعافية لكادقلي لمقابلة فصل الصيف ، وأوضح أن إدخال الكهرباء القومية مشروع طويل المدى و يحتاج إلى زمن ، وأشار إلى أن الكهرباء من مستحقات السلام.

وأكد الوزير إمكانية الولاية إنشاء محطات للكهرباء بمدن الولاية من عائد الذهب