إرتفاع أسعار عدد من السلع بولاية النيل الأبيض

الخليج 365 :

شهدت أسواق المواد الاستهلاكية والسلع الاساسية بولاية النيل الأبيض ارتفاع ملحوظ وذلك تحت مبررات كثرت الوسطاء و ارتفاع سعر الدولار وتكلفة الانتاج . وكشفت الجولة الاستطلاعية لوكالة (سونا) بأسواق مدينة كوستي صباح اليوم أن سعر جوال الذرة طابت ارتفع من ٢٣٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه والذرة فتريت ٢٠٠٠ إلى ٢٣٥٠ جنيه وجوال القمح من ٢٧٥٠ إلى ٢٨٥٠جنيه والدخن من ٣٢٠٠ إلى ٣٣٥٠ جنيه وجوال الفول السوداني من ٢١٠٠ إلى ٢٣٠٠ جنيه واللوبيا الأبيض من ٣٣٠٠ إلى ٣٥٠٠ جنيه والويكة الخرطومية من ٣٨٠٠ إلى ٣٩٠٠ جنيه وجوال العدسية من ٨٠٠٠ إلى ٨٥٠٠ جنيه وجوال الكبكابية من ٧٥٠٠ إلى ٨٠٠٠ جنيه وقنطار الكركدي من ٢٢٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه وقنطار السمسم الأبيض من ٣٨٠٠ إلى٣٩٠٠ جنيه والسمسم الأحمر من ٣٧٠٠ إلى ٣٨٠٠ جنيه وجوال الفول السوداني من ١٩٠٠ الي ٢٠٠٠ جنيه وجوال الفحم من ١١٥٠ الي ١٣٥٠ جنيه وجوال السكر من ٢١٠٠ الي ٢٣٥٠ جنيه وباقة الزيت الفول سعة ٣٦ رطل من ١٩٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه، بينما انخفض جوال البصل الجزيرة من ١٥٥٠ إلى ١٤٥٠ جنيه.