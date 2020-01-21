لقاء هام بين رئيس مجلس السيادة وسفير الكويت.. هذه تفاصيله

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الثلاثاء 21 يناير 2020
أكد السفير الكويتي بالسودان، بسام محمد القبندي، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع السفير الكويتي بالخرطوم.
وأوضح سفير الكويت أن اللقاء تناول ترتيبات زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الكويت في القريب العاجل، والتي سيتم تحديدها عبر القنوات الدبلوماسیة.
وقال القبندي إن اللقاء تطرق للاستثمارات الكويتية ودور الصندوق الكويتي للتنمية في السودان، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل دفع علاقات البلدين إلى الأمام في كافة المجالات.
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