تذبذب في أسعار الدولار بالأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سادت حالة من الإرتباك والغموض في تداولات أسواق العملات الموازية اليوم ( الثلاثاء) وشهدت حالة من عدم الاستقرار في اسعار البيع والشراء،وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية وجود تذبذب كبير في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وتباينها من تاجر إلى آخر.

وأوضح عدد من المُتعاملين وجود تباين في اسعار بيع الدولار من تاجر إلى أخر حيث تراوحت مابين 100- 99- 97 جنيه في ظل عدم وجود سعر محدد لأسعار الشراء،وكشفوا على أن الحملات الأمنية على تجار العملة ما زالت متواصلة ،وتصاعدت أسعار الصرف أمس “الإثنين” بصورة غير مسبوقة بعد أن وصل سعر 100 جنيهاً لأول مرة.