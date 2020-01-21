ابراهيم الشيخ يؤكد على اهتمام قوي الحرية والتغيير بملف السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بشر عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس المؤتمر السوداني السابق الأستاذ إبراهيم الشيخ عبدالرحمن بانجاز ملف السلام والتوقيع عليه خلال منتصف فبراير المقبل مؤكدا اهتمام قوي الحرية والتغيير بملف السلام .

و قال إبراهيم لدى مخاطبته أساتذة وموظفي وعمال جامعة غرب كردفان من خلال الزيارة التي قام بها يرفقة وفد حزب المؤتمر السوداني لغرب كردفان قال إن حرية واستقلالية الجامعات واحدة من آليات التغيير مضيفا ان قوى الحرية و التغيير عملت على تحرير مفاصل الدولة من قبضة المؤتمر الوطني بتكوين لجنة مشتركة من قوى الحرية و التغيير والمجلس السيادي لتفكيك النظام وقد شرعت في تنفيذ عملها مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة غرب كردفان في بث ونشر الوعي المجتمعي ،معدداً إسهامات الجامعة في تأهيل المجتمع ومعالجة قضاياه، مثنيا علي الخطوة الجادة التي إتخذتها الجامعة في إحداث التغيير وإزالة تمكين النظام البائد .

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واكد أن البلاد تواجه الكثير من التحديات و المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع متمثله في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة،مبيناً أن قوى الحرية ولتغيير مهتمة بعدد من الملفات الأساسية في الوقت الراهن أهمها ملف الحرب والسلام بكل تعقيداته وتداعياته مؤكداً إنجازهم لهذا الملف والتوقيع عليه منتصف الشهر المقبل.

وأكد العمل على إزالة التمكين من الأجهزة الأمنية مشيراً الى العمل الكبير الذي تم في جهاز الأمن بإعادة هيكلته وتحويلة إلى جهاز أمن يختص بجمع المعلومات وتوفيرها للجهاز التنفيذي و السيادي لاتخاذ القرار والإجراءات و ذلك تماشياً مع ما ورد في الوثيقة الدستورية .

و ذكر أن الوضع الاقتصادي و تحسين دخل الفرد بجانب ملفات التعليم والصحة في مقدمة الملفات التي تهم قوى الحرية والتغيير .

وأشاد إبراهيم الشيخ بميزانية العام الحالي ووصفها بالطموحة والملبية لرغبات المجتمع و القوى العاملة.

وامتدح عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير المكون العسكري لتعاونه مع المكون المدني في تسيير الفترة الانتقالية.

و أشار الشيخ إلى المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في الفترة المقبلة معدداً الفوائد التي سوف يجنيها السودان منه.