عمر الدقير يدعو إلى عدم الاستعجال في التحول الديمقراطي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى الحرية والتغيير إلى عدم الاستعجال في التحول الديمقراطي مشيرا إلى أن الانتخابات لا تخضع لمعيار القبيلة بل للبرنامج الانتخابي ،مجددا دعوته للجامعات بضرورة توعية المجتمع خلال الفترة القادمة لإحداث التغيير المطلوب.

وقال الدقير لدى مخاطبته أساتذة وموظفي وعمال جامعة غرب كردفان عبر الزيارة التي قام بها برفقة وفد حزب المؤتمر السوداني لغرب كردفان ،إن الجامعات مناط بها إحداث التغيير ورفع الوعي باعتبارها مركزا لنشر الشعاع المعرفي والتنوير بكل ما تمر به البلاد مناشدا الجامعات بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتوظيف المعرفة لمحاربة الجهل والفقر ومواجهة التحديات المقبلة.

و قال رئيس حزب المؤتمر السوداني : كلمة تسقط بس ليس للنظام فقط و إنما للقيم والمفاهيم والأفكار غير المفيدة والتي تعمل على هدم البلاد والمجتمع، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات خلال الفترة المقبلة في بناء و دعم الأحزاب.