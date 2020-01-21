سر جديد بشأن تهريب قطر الأسلحة لليبيا عبر السودان

الثلاثاء 21 يناير 2020

واصلت إمارة الدوحة وبوقها الإعلامي قناة "الجزيرة" أكاذيبها، حيث أذاعت هذه المرة خبر عن إرسال مساعدات طبية للسودان، فى حين كشفت السلطات السودانية، أنها ضبطت شحنة أسلحة قطرية في دارفور، مما أثار غضب عدد كبير من المغردين السودانيين على تويتر.



وتصدر هاشتاج "قطر تخدع السودان"، قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، حيث قال أحد المغردين: " قطر تحيط شباكها حول ليبيا لاستنزاف ثروتها وتقدم مساعدات لتدمير ليبيا إلى مليشيات السراج وتستغل السودان ليرسلوا الشحنة عبر أراضيها.. والسودان تقف لهم بالمرصاد وتحبط المحاولة والجزيرة الكاذبة تغير المشهد وتحوله إلى تقديم مساعدات طبية للسودان".

وضبطت قوات الدعم السريع السودانية شحنة أسلحة ضخمه ” بمنطقة شمال دارفور وتحتوي الشحنه علي عدد كبير جدا من الاسلحة الاليه والنصف آليه بالضافة إلي كم كبير جدا من الذخيرة وبالتحري تم الكشف عن مسار الشحنه حيث تبين أن الشحنه ما هي إلا دعم مادي لمجموعات مليشيات الوفاق الاخوانية بطرابلس وذلك من اجل تنفيذ الاوامر التركيه للشيطان اردوغان بدعم حكومة فايز السراج الإخوانية والمعروفة باسم الوفاق في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفقا لصحيفة "السودان اليوم".