السفير المصري بالخرطوم يجدد دعم بلاده للحكومة الانتقالية

الثلاثاء 21 يناير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور اليوم (الثلاثاء) بالقصر الجمهوري بالخرطوم حسام عيسى سفير مصر لدي السودان.



وقال عيسى في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور بين المسؤولين بالبلدين.

وأكد السفير المصري دعم بلاده لحكومة الثورة بكافة مستوياتها في كل المجالات.

Advertisements

وأضاف أن اللقاء تناول اخر التطورات للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي كان من ثمراتها البدء في التشغيل التجريبي للربط الكهربائي بين السودان و مصر الاسبوع الماضي.

وقال عيسى إن الهدف في هذه المرحلة الوصول بعلاقات البلدين الي مستوى التكامل التام.

وأعرب السفير المصري عن ثقته في قدرة الحكومة الانتقالية علي تحقيق أهداف الشعب السوداني التي تعتبر اهدافا لشعب مصر.

وقال تطرقنا لعدد من المشروعات التي تقدمها بلاده للسودان فى مجالات الزراعة والكهرباء والتعليم بجانب المجالات الطبية.