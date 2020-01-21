قطر تخدع السودان .. نشطاء بالخرطوم يفضحون الجزيرة

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الثلاثاء 21 يناير 2020
وجه مواطنون وسياسيون بارزون فى السودان، انتقادات حادة لممارسات قناة الجزيرة القطرية، ومحاولات القناة المستمرة لبث الأخبار الكاذبة حول بلادهم لتجميل وجه الإمارة الإرهابية، مؤكدين أن الدوحة تصر على مواصلة مسيرتها الإرهابية، وتسعى لإغراق السودان بالسلاح.
وتصدر هاشتاج "قطر تخدع السودان" مواقع التواصل فى السودان، إذ كانت القناة القطرية أذاعت خبرا مكذوبا حول إرسال مساعدات طبية قطرية إلى السودان، بالتزامن مع تمكن السلطات السودانية من ضبط شحنة أسلحة قطرية فى دارفور.
وندد رواد التواصل الاجتماعى باستمرار الإرهاب والكذب القطرى، لافتين إلى أن الجزيرة تضلل الحقائق الواضحة والملموسة، وأن إذاعة الخبر حول مساعدات قطرية ما هو إلا محاولة بائسة للتغطية على ما تم ضبطه من أسلحة قطرية كانت فى طريقها إلى مرتزقة لإشاعة الفوضى فى السودان وليبيا.
ووصف المغردون قطر بأنها "قزم"، تشارك تركيا وإيران، ثالوث الشر، لتدمير الأوطان العربية، كاشفين عن أن الأسلحة القطرية المضبوطة كانت وجهتها إلى ميليشيات "الوفاق" فى ليبيا.
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