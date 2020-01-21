والي الشمالية يحث الطلاب على عدم الانجرار وراء تكسير ممتلكات الجامعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد والي الشمالية اللواء ركن محمد الحسن الساعوري، رفضه لأيِّ صُورة سالبة للاحتجاجات، وقال “التكسير والحريق مَرفوضٌ لمُؤسّسات الدولة”، وحَثّ الطلاب على عدم الانجرار وراء تكسير ممتلكات الجامعات، وَأَضَافَ بأنّ الدولة لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها.

وقال الساعوري خلال مُخاطبته افتتاح مدينة السليم الجامعية للطالبات بسعة (300) طالبة أمس، إنّ المُحافظة على المُمتلكات تُساعد لإكمال بقية المُنشآت، وحذّر من مَغَبّة السلوك غير السَّوِّي، وحمّل الطلاب مسؤولية المُحافظة على المُدن الجامعية، وكشف عن استلام حكومة الولاية (3500) وحدة إجلاس للمدارس، وأعلن التزام حكومته بإنشاء مدينة دنقلا للطلاب، وانتقد تَرَدِّي البيئة في بعض الداخليات والمدارس.

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من جانبها، امتدحت ممثلة وزيرة التعليم العالي د. إشراقة بلدو، جُهد الأمين العام السابق لصندوق رعاية الطلاب، وقالت إنّ جُهده أصبح واقعاً اليوم وقطف الطلاب ثماره، واعتبرت أنّ المُدن الجامعية أصبحت واجهات جمالية للمُدن.

بدوره، أعلن أمين الصندوق د. حمزه إبراهيم حمزة، رفع الكفالة المالية للطلاب إلى (200) جنيه، ونوّه لافتتاح (172) مدينة جامعية حتى الآن، بجانب وجود (400) داخلية طلاب، وقال إنّ المدن الجامعية تستوعب (200) ألف طالبٍ وطالبة.

الصيحة