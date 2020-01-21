رسالة هامة من أمير قطر تصل أمير الكويت .. هذا ما جاء فيها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، رسالة شفهية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول “العلاقات الثنائية” والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ونقل الرسالة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة للكويت.

وقال الوزير القطري، عبر حسابه على “تويتر”، إن زيارته “تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.وذكرت الوكالة الكويتية للأنباء (كونا) أن الرسالة “تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة”، إضافة إلى “القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما التقى وزير خارجية قطر كلًا من رئيس وزراء الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره الكويتي، ناصر المحمد الصباح، واستعرض معهما “علاقات التعاون الثنائي”.