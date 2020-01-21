ابن زايد يسدي خدمة جليلة لإسرائيل وتل أبيب تشكره وتطلب المزيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم بدء العمل في الجناح الخاص بـ”إسرائيل” في معرض إكسبو 2020 في مدينة دبي، بمساعدة إماراتية.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أمس، أن أعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020 انطلقت رسميا، موضحة أن “فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي بدأ في بناء الجناح “، بحسب ما نشرته على حسابها الرسمي “إسرائيل” بالعربية على “تويتر”.

انطلقت رسميا اعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020. بدأ فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح. هذه هي مرحلة هامة. تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية الإشراف على عملية البناء الطويلة، بالتعاون مع الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة[email protected]

وأكدت أن “الوزارة تواصل الإشراف على عملية البناء الطويلة، بالتعاون مع الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة”.

وذكر موقع “i24” الإسرائيلي، أن “إسرائيل تستعد للمشاركة في “معرض إكسبو 2020″ العام المقبل في إمارة دبي ، ولا تملك علاقات ديبلوماسية رسمية مع الامارات، ولا يمكن للإسرائيليين دخول الامارات إلا باستخدام جواز سفر أجنبي”.

ونوه إلى أن “إسرائيل تبحث مع الإمارات في إصدار تأشيرات خاصة لدخول معرض إكسبو دبي”.

وفي تعليقها على شروع الاحتلال ببناء الجناح الخاص به في معرض إكسبو دبي، اعتبرت حركة “حماس”، على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة حازم قاسم، أن “إعلان خارجية الاحتلال البدء ببناء جناح لها في معرض إكسبو دبي، هو أحد أشكال التطبيع المرفوض والمستنكر وطنيا وقوميا”.

ودعا قاسم في تصريح له “الأطراف التي تسعى للتطبيع مع المحتل، إلى وقف هذا السلوك الذي يشجع الاحتلال على رفع وتيرة إجرامه ضد شعبنا الفلسطيني، وزيادة انتهاكاته ضد مقدسات الأمة”.

وشدد قاسم، على وجوب أن “يبقى الكيان الصهيوني، هو العدو المركزي للأمة، وإبقاء علاقة الصراع معه، ومواجهة سياسته التي تهدف إلى تقويض كل فرص نهوض الأمة وتطورها”.

وذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن مدير عام وزارة الخارجية، يوفال روتم، زار برفقة وفد وزاري مشترك مدينة دبي، لبحث المشاركة الإسرائيلية في المعرض.

وأفاد المسؤولون، بأن “الزيارة ركزت على ترتيب المشاركة الإسرائيلية في معرض “إكسبو 2020″، ووقع المدير العام الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في المعرض، وعقد اجتماعات إضافية مع المسؤولين”.

وزعم وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، أن “مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاع مكانة إسرائيل، ليس فقط على المستوى الدولي، ولكن أيضا بين الجهات الفاعلة الرئيسية في منطقتنا”، وفق زعمه.