رئيس كوريا الجنوبية يخاطب الجيش بالاستعداد لمواجهة “تهديدات في كافة الاتجاهات”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، جيش بلاده ،اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لمواجهة تهديدات تتعدى الحدود الوطنية.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي، الجيش بـ”تعزيز قدراته على مواجهة التهديدات في جميع الاتجاهات”، حسب وكالة الأنباء “يونهاب”.

وقال الرئيس في أثناء تلقيه تقارير سياسات وزارة الدفاع السنوية، إن التهديدات تتجاوز الحدود الوطنية وغير العسكرية.

قررت كوريا الجنوبية توسيع نشاط وحدة تشيونغهيه البحرية، التي تشارك حاليا في حملة مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن، لتعمل في مضيق هرمز وحوله للقيام بعملية عسكرية بصورة منفردة.

وأكدت وزارة الدفاع الكورية، اليوم الثلاثاء، أنه “اعتبارا للأوضاع الحالية في الشرق الأوسط، أقرت الحكومة توسيع نطاق نشاط وحدة تشيونغهيه البحرية بصورة مؤقتة وذلك من أجل سلامة مواطنيها وتأمين إبحار السفن”.

وشرحت الوزارة أن نطاق نشاط الوحدة يتوسع إلى خليج عدن وخليج عمان والخليج الفارسي، وحول هذه المناطق، وستقوم الوحدة الكورية بمهام حماية مواطنيها والسفن تحت قيادة الجيش الكوري.

ويقصد من ذلك، أن نشر الوحدة سيتم بصورة منفردة بدون المشاركة في الاتحاد الدولي للأمن البحري في هرمز “IMSC” ، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة، إنها ستتعاون مع الاتحاد إذا لزم الأمر، حتى ولو أن الوحدة تقوم بعمليتها العسكرية بصورة منفردة في هذه المناطق.

وأوضح مسؤول في الوزارة، “جاء هذا القرار، مراعاة لحماية مواطنينا وسفننا ونقل النفط بصورة مستقرة عند الحاجة، وذلك بعد أن تصاعدت حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط في مايو/أيار من العام الماضي”.

وأضاف، المسؤول “ظلت تهديدات القرصنة تقل في الآونة الأخيرة في خليج عدن وحوله، حيث تقوم وحدة تشونغهيه بنقل التموين العسكري من مسقط وجيبوتي منذ يوليو “.

وأقرت الحكومة إرسال ضابطين للاتصال من وحدة تشونغهيه إلى مقر “IMSC” بدلا من عدم الانضمام إليه.