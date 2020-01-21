يوسف بن علوي يصل طهران للمرة الثانية خلال أسبوعين للقاء جواد ظريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها سابقا.

ويلتقي بن علوي، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وسيبحث معه مجمل التطورات في المنطقة، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وكان بن علوي، شارك في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، في منتدى حوار طهران، حيث أكد أن “لا وساطة عمانية بين أمريكا وإيران عقـب حادث اغتيال قاسم سليماني”، مؤكدا أنه “لا مجال لها في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لدينا علاقات مهمة مع الطرفين ونسمع منهما، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات”.