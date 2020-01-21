بعد أيام من تمرد بالمخابرات… هذا ما تضمن اتصال البرهان بالأمير بن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول كعبدالفتاح البرهان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذل خلال اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والفريق أول البرهان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين الرياض والخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، مؤخرا، أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضافت أن السعودية تعمل على “إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة”.

يأتي الاتصال في وقت يشهد فيه السودان جدلا واسعا حول التمرد الذي وقع قبل أيام على يد جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.