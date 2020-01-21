مجلس السيادة يعتمد 3 وزراء دولة جدد للخارجية والعمل والبنية التحتية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي، محمد الفكي سليمان، الثلاثاء، إن مجلس السيادة اعتمد رسمياً 3 وزراء دولة لوزارات الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.

وأكد الفكي لـ”العين الإخبارية”، أنه تم اعتماد الأسماء الثلاثة بعد ترشحيهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في وقت سابق لتولي وزارات الدولة.

وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة تضم منسق السياسيات بمنظمة كفاية الأمريكية عمر قمر الدين ليصبح وزير بالدولة بالخارجية، واستيفن أمين وزير دولة بالعمل، وحازم إيهاب للبنية التحتية.