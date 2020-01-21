شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني لن نطالب الشعب السوداني أن يصبر معنا، ولكن يجب التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإذا غلبتنا القصة سيأتي الشعب بمن يأتي لإنجاز المهمة.

وقطع مدني خلال مخاطبته افتتاح الدورة 37 لمعرض الخرطوم الدولي أمس، بمواصلة عمليات التفكيك لمؤسسات الدولة والتمكين الاقتصادي. وجدَّدَ استمرار معاناة الشعب السوداني. وزاد أنَّ ذلك يتطلب تفكيك شبكات السيطرة للنظام البائد وأقرَّ بحاجتهم إلى تعاون الآخرين، حتى لا تتحول البلاد إلى دولة متلقية للدعم. وشدَّدَ على ضرورة تطوير العلاقات الاستثمارية لكي لا نصبح دولة متسولة بل منتجة، كاشفاً عن تحديات تتعلق ببقايا تمسك شبكات اقتصاد الظل في النظام البائد وسعيها لتحول دون أن تتحق فرحة الشعب. وتعهَّدَ مدني بالبدء في ترتيبات الدورة القادمة للمعرض . من جانبه قال مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة يوسف كرار، إنَّ هذه الدورة أتت في مرحلة تتسم فيها البلاد بالعدالة الاجتماعية والتنمية، موضحاً أنَّ السودان أصبح بوابة أساسية لأفريقيا والعالم العربي لموارده العديدة ذات الاستثمار الجاذب، وقال إنَّ الشركة تمكنت من توسيع أنشطتها المتمثلة في مناطقها الحرة بالبحر الأحمر وقري، وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية .

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