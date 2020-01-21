بورتسودان.. اعتصام واحتجاجات بالبحر الأحمر والوالي يتعهّد بالحُلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفّذ المُعلِّمون بولاية البحر الأحمر، إضراباً شاملاً عن التدريس واعتصاماً برئاسة الوزارة، مُطالبين بإزالة التمكين المَوجود في إدارة التعليم. فيما نَظّمَ طُلاب، مسيرةً احتجاجيةً على ارتفاع أسعار المُواصلات.

وأقرّ الوالي اللواء ركن حافظ التاج، بمشروعية مُطالبة الطلاب بحقوقهم، وتعهّد بحل أزمة المُواصلات الفترة المُقبلة، بالشروع في استجلاب (20) بصاً لحل الأزمة والجلوس مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى اتفاقٍ مُرضٍ للجميع.

فيما نفى الوالي، أن يكون قد رفض تعيين مُرشّح لجنة المعلمين بتجمُّع المهنيين مديراً للتعليم بالولاية، وقال حسب “باج نيوز” أمس إنّ هذا الحديث عارٍ عن الصحة تماماً، ونوّه إلى أنّه كان لا بُدّ من التحري عن شخصية المُرشح للمنصب والرجوع لسيرته وتأهيله، لأنّ مُهمّة التعليم أمانة تقتضي ذلك، وأوضح أنّهم رفضوا إقالة مدير التعليم المُستقيل خالد عبد المنعم بحجة أنّه “كوز”، وأضاف “لكنه بَادَرَ مَشكوراً وقدّم استقالته حفاظاً على استقرار العام الدراسي”.

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وكانت لجنة المُعلِّمين بالولاية، رفعت مُذكِّرة للوالي تُطالب بإقالة مدير عام الوزارة استناداً لقانون التفكيك، وقَرار وزير الحكم الاتحادي الذي طَالَبَ الوالي بإقالته وتَعيين مرشح لجنة المُعلِّمين السر هداب حسب مُخاطبة وزير التربية للوزير الاتحادي والذي خَاطَبَ بمُوجبه الوالي لتنفيذ مَطَالِب لجنة المُعلِّمين، وعقب اشتداد الصراع بالوزارة، قدم مدير عام التربية استقالته للوالي الأربعاء الماضي وتَمّ قبولها أمس، فيما رَهنَ المُعلِّمون رفع الإضراب بتحقيق كل المطالب.

وفي الأثناء، سيّر طُلاب مرحلتي الأساس والثانوي، مَسيرةً إلى مباني أمانة حكومة الولاية، مُستنكرين الفوضى في تعريفة المواصلات، حيث بلغت التعريفة عشرة جنيهات للراكب بدلاً من خمسة.

الصيحة