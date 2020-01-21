الخليج 365 : اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق21يناير2020م في السوق السوداء : العملة سعر الصرف دولار امريكي 99.00 جنيه ريال سعودي 26.40 جنيه درهم اماراتي 27.12 جنيها سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه اليورو 105 جنيه الجنيه الاسترليني 125 جنيه ريال قطري 26.90 جنيه الجنيه المصري 6.00 جنيه

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