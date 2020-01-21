ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ تدافع عن تصريحات اﻟﺒﺮﻫﺎن حول التظاهر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ في حوار مع صحيفة الجريدة: ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻞ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺛﻮﺭﺓ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺟﺪﺩ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺣﻖ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻓﻲ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻭﺣﻖ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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