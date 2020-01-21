محترف الهلال السابق يحذّر الهلال من رحلة الاهوال الى زيمبابوي

الخليج 365 :
ارسل الزيمبابوي ادوارد سادومبا محترف الهلال السابق رسائل تحذيرية قوية لنادي الهلال قبل توجه بعثته الي العاصمة الزيمبابوية (هراري) وقال سادومبا ان بلاده تشهد اجواء ماطره هذه الايام نسبة لدخول فصل الخريف وقال ان هذا الامر سيكون له تاثير علي لاعبي،الهلال عكس الفريق الذي يواجه الازرق وهو بلاتنيوم والذي تعود علي مثل هذه الاجواء وطالب سادومبا ان يحتاط رفقاء قائد الهلال عبد اللطيف بويا باحذية المظر في هذه المواجهه التي تلعب ضمن الجولة الخامسة لمجموعات دوري ابطال افريقيا وقال (سادومبا ) ان نادي
الاهلي المصري عاني من الامطار في مباراته الاخيره مع بلاتنيوم واكتفي بمران واحد فقط قبل المواجهه لمدة اربعين دقيقة ومضي سادومبا قائلا (الملعب نجيل طبيعي )
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