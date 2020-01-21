خروج (2) أﻟﻒ ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﻛﺸﻒ ﻣﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻋﻦ خروج 2 ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺟﺮﺍء ﺍﻟﻌﻄﺶ، ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ.ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ. ﻭﺷﺪﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞﺍﻟﻌﻄﺶ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻭﻧﻮﻫﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻧﺎﻟﺖﺍ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻭﺣـﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻌﻄﺶ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓﺍﻻﻧﺘﺎﺝ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺭﻳﻚ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺨﻴﺖ ﺑﻼﻝ: ﻧﺤﻦ ﻗﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﺔ،ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻴﺠﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﺬﻱ ﺃﺭﺑﻊ ﺗﺮﻉ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﻤﺎﻣﺎ. ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺳﻴﺊﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻣﻔﺮﻭﺽ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﺣﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 2 الف فدان من ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ، ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺑﺨﻴﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻤﺎﻁﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ. (الجريدة)

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