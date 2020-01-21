الحكومة تخطط لإنتاج (3.5) طن من الذهب

الخليج 365 :

تم التوافق بين المالية والمركزي ووزارتي الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة بحضور غرفة مصدري وتجار الذهب بأنه في اليومين المقبلين سيصدر منشوراً يسمح بموجبه لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب، وذلك وفق منظومة تم الاتفاق عليها في الاجتماع المشترك الذي انعقد أمس على أن تعمل منظومة هذه الجهات كل فيما يليه للتسريع وتسهيل عملية الصادر الذهب، وأكد وزير المالية بأن السياسة الجديدة تتطلع لتفعيل حصيلة كبيرة من إيرادات الصادر عبر مناقصات مفتوحة، كما أكد الاتجاه لسياسات محفزة للصادر موضحاً أن كل هذه الموارد ستؤدي إلى إضعاف السوق الموازي للنقد الأجنبي وتراجع أسعاره وذلك بجانب الإجراءات الأمنية في الفترة القادمة من جهته أعلن وزير الطاقة عادل إبراهيم، عن ترتيبات وخطط لإنتاج (3.5) طن من الذهب من قبل شركات حكومية سنوياً وأنهم بصدد تقديم بدائل للمواد المضرة في عمليات الاستخلاص وإدخال بدائل عوضاً عن المواد الضارة بصحة الإنسان والبيئة.