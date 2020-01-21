بالفيديو: قصة حب فاشلة وراء تفجير القنبلة بمنطقة الشقلة الحاج يوسف

زعم أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بان السبب وراء التفجير الذي وقع في منطقة الشقلة بالحاج يوسف كانت وراءه قصة حب حيث ذكر في تعليق له على فيديو تحدثت عبره طبيبة بمستشفى البان جديد عن ضحايا الانفجار قائلا:(دي مناسبة زواج اتنين كان بحبو بعضهم وام الولد رفضت للولد انو يتزوج من البنت. والبنت اتزوجت ويوم زواجه هو جا داخل المناسبه ومعاو قنبله يدويه فجره ف نفسو وقتل٩ انفار من ناس المناسبه و٥ حالة اصابه وف العنايه ف مستشفى الفؤاد واصابات خفيفه ف مستشفى شرق النيل والبان جديد).

وكشفت الدكتورة هويدا حسن من مستشفى البان جديد بمحلية شرق النيل خلال فيديو ان حالات الوفاة التي نتجت عن انفجار قنبلة بمنطقة الحاج يوسف كانت خمس حالات كلها من الاطفال حيث قالت:(في كم حالة من الوفاة حصلت تقريبا خمسة حالات وفاة حصلت كلها كانت من الاطفال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)