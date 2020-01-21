ابوالسيد والحوت … وعد يتمدد وذكرى تتفرد..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مرت الذكرى السنوية في السابع عشر من يناير الجاري للامبراطور الرائع ديكتاتور الكلمة الرصينة ، صاحب اللونية والمدرسة المتفردة ، مصطفى سيد احمد المقبول ومحمود عبدالعزيز (الحوت الذى ابتلع ما قبله وبعده من الشباب) ، تمر ذكراهما وما زالت مكانتهما تتجدد وتتعمق بين ردهات جدار الوجدان السوداني الذواق ، فرضا نفسيهما على باحة الطرب الاصيل ، والعمق الحقيقى لمعانى الإستلهام الخالد ، ظهرت بعدهما اجيال ، ولم تتجرأ على تغيير الواقع الغنائى الذى تركاه. فمصطفى سيد احمد ابن الجزيرة ، منطقة ودسلفاب ، رحل بعد ان ترك فينا إرثا لا ينضب ظللنا ننهل من معينه ، والناظر لهذا الجلكوز الشافى (يا هوى الالم النعيم ) ، وفى صورته الجمالية التى تربط بين معاناة الام الشوق ونعمة الحب والوله ، يدرك مكانة مصطفى ، وعم عبدالرحيم والعبقرية التى حملتها ، عبقرية عبرت باحساس صادق عن حالة المتلقى السودانى البسيط لتنقله من حالة البساطة الى حالة الرقى التعبيرى ودهشة المغنى المتكئة فى كل حرف من احرف كلمات الاغنية ، ونلاحظ فى المقطع (عم عبدالرحيم يا حر ماك حر ) لان عم عبدالرحيم حر بعصاميته وحر باجتهاده وسعيه للقمة العيش الشريفة ، يجد نفسة بين براثن المعاناة واستعمار الواقع الذى يعيشه ، وما اروع ابوالسيد حينما يلفظها (فى عيونك ضجة الشوق والهواجس ريحة الموج البنحلم فوقو بجية النوارس) ، كلمات لا يمكن وصفها بالقدر الممكن ، وان اجتهدنا على مدار الحياة ، وبهذه الكيفية والنمطية استعمر مصطفى قلوب الجميع ، عزف مصطفى على وتر الوجدان السودانى بكل براعة واقتدار ، ورسم لنفسه صورة تعبر عن الوطن الكبير ، لذا نجد اختياره للكلمات صورة حية تهتم بالبساطة التى رسخت معانى الابداع ليسمو مكانة وتاريخا بيننا ، وقد كان وظل مصطفى سحرا يُطوع فى دواخلنا ، فالعاشق والولهان يجد ضالته ويستريح عند مكتبته الثرة ، وفى اى مقطع يجد نفسه ، والبسيط يستمد القوة من اشرعته الممتدة بين كلماته التى تغنى بها ، وما اكثر البسطاء فى بلادى ، وحتى المترفون خرجوا من اصلاب البسطاء ، وقد كانت حياتهم الاولى تكسوها دندنة مصطفى ، فرسخت فى دواخلهم ، وحملوها معهم عبر المراحل المختلفة ، وهذا ما يؤكد ان مصطفى (كل السودان) ، ومصطفى العنوان البارز والسمة المميزة لاصالة الكلمة وعنوان المغنى ، وجمال الاسلوب (عودا واوركسترا) ، والملاحظ لمصطفى فى استخدامه لتعبير الهواجس فى اكثر من اغنية ، يدرك ان العشق عنوانه الهواجس ، والحب عنوانه الهواجس ، والبساطة عنوانها الهواجس ، لتكون محصلة ابداعه محصورة فيما بين (هواجسى البتزرع وظنى البربى) ، خاطب الجميع بمكنون الفطرة ، وبلسان سودانى خالص ، ويبقى واقع الاغنية السودانية رهين لخلود من عطروا الوجدان ورسموا فيه أنبل المعانى ذات القيمة الحسية ، منهم مصطفى سيد احمد الذى لخص مخاطبا دواخل الجميع بفلسفة عميقة ( ما بين زمنا متمنيهو وزمنا زادنى اسية ) ، وان ما يدهش فى أبوالسيد ان كلماته لا تموت ، وتظل تحفر فى الدواخل بعمق ، ( وليت الإحساس أحرف تكتب ) ، ولو كان ذلك كذلك لصنعت لمصطفى عوالم أخرى من التعبير الحسى الصادق ، ومن سخريات القدر ، ان المستمع لكلمات اغنية (سافر مطارات الوداع ضجت قدامك وراك لراحل) ، فعند استماعى لها ، تنشط الذاكرة لحظتها وتصور جموع المستقبلين لجثمانه الراحل ، وضجيج المحبين من كافة الفئات العمرية ونحيبهم (صغارا وشبابا وكبارا، بتنوعهم الذكورى والانثوى ) ، وهكذا كان ابوالسيد وسيظل سفرا خالدا قبل وبعد التنقيح ، لأن الثوابت لا يمكن تغييرها وإن اجتهدنا فى ذلك و الوقائع أثبتت بأن مصطفى ديكتاتورا فى تميزه وتفرده الابداعى.

ولم يكن الحوت ببعيد عن ابو السيد فى المعنى والتشابه، فقد صنع فنان الشباب الأول رغم رحيله المر قاعدة لا يمكن المساس بها ، نسج وجدان الشباب بأروع ما يكون حتى وصل مرحلة تتويجه ليكون فنان الشباب الأول ومعشوق الجماهير ، كان الحوت سودانيا أصيلا يتغنى بإحساس جذب المستمع وجعله أسيرا لخامة صوته المتفردة ، رحل وكانت خواتيم حياته بمسرح الجزيرة قبل أن ينقل للأردن مستشفيا الا ان القدر كان له رأى آخر، وهكذا رحل الحوت وابوالسيد فى السابع عشر من يناير بفارق زمنى مقداره ١٧ عشر عاما امتدت ما بين ١٩٩٧م والعام ٢٠١٤م ، (مصطفى)و(محمود) الملاحظ الاشتراك فى حرف الميم وعدد أحرف الاسم ، وجييء بمصطفى محمولا من الدوحة المدينة العربية ذات الأحرف الست وكذلك الحوت من الاردن ذات الأحرف الست ، وهكذا سخريات القدر أوضحت بجلاء تفاصيل المشتركات بين العملاقان، وتظل ذكراهما العطرة خلودا دايما بين العشاق (غالبية الشعب السودانى ان لم نقل كله)