لكل مقام مقال.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ولأن مقام الراحل المقيم استاذنا احمد محمد الحسن كان كبيرا

*فان مقال التأبين جاء كبيرا جدا

*تشرف بحضور التأبين شخصيات تشرف كل المقامات السامقات فشرفوا التأبين وتشرفوا به

*سعادة الفريق احمد عابدون والي الخرطوم

*سعادة اللواء عادل حسن بلال معتمد محلية امدرمان

*وسعادة وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح

*دكتور آدم كبير رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة ولاية الخرطوم

*والسيد جمال محمد عمر الكيماوي نائب رئيس اتحاد الخرطوم لكرة القدم

*وجاء اهلك يا استاذ احمد

*علي اسد وعمر محمد عبدالله من مجلس المريخ

*وجاءك اهلك يا الحبيب

*الحاج محمد الياس رئيس المريخ الاسبق ورئيس مجلس الشوري الحالي

*والرئيس السابق استاذنا محمد الشيخ مدني

*كان محمد حمزة الكوارتي حضورا انيقا فكان من خلاله الهلال الشقيق مشرفا للتأبين

*وكان رموز روابط الخارج في قلب الحدث

*تشرفنا بمحمد احمد ادريس رابطة جدة

*وكان لفيف من الاقطاب ناس هاشم الزبير واللواء النذير والحبيب حاتم عبدالغفار

*وغيرهم من اقطاب المريخ

*كان الاعلام الرياضي موجودا بكل مشاعره

*فهم اهل البيت

*علشان خاطرك شرف استاذنا كمال حامد وكان شجرابي مشرقا ومامون الطاهر والحبيب مزمل والحنين كابو وسامر العمرابي واستاذتنا سمية طه واماسا وعمر الجندي والحبيب قسم خالد

*وكان من قدامي اللاعبين عبدو الشيخ والديبة والتاج ابراهيم

*وكان ضقل قلبا للحدث والحديث كعادته

*قناة المريخ والنيل الأزرق والملاعب وكل الصحف

*جاءت الاذاعة الرياضية واذاعة الشمالية

*كان الحضور كبيرا وعظيما عظم المقام السامي للراحل المقيم

*كان الرائع احمد دولة وكان المبدع ابو شيبة وكان الريس ماهل ابوجنة

*وكان الحضور انيقا

*فجاء اعضاء شوري المريخ وجماهيره

*وكانت الكلمات

*كان الكلام بقدر المقام

*واجتمع اناس ماكان اجتماعهم وارد لولا اجتماعهم عليه واجماعهم

*وكان الكلام بقدر المقام

*حاولنا ان نعد مآثر الفقيد

*فأعددنا منها ولم نعددها

*وكان الختام الترحم والوداع بكل احترام لمقام سامي لايشبهه مقام

*ايها الناس

*كل مرة عند رحيل قامة من قامات البلد نردد

*تاني من بلدنا رحل زول جميل

*والآن حق لنا ان نقولها بكل ثقة

*قام من بلدنا رحل اجمل زول

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*شرفتنا ياوالينا في تأبين الزول الكان لامينا

*وشفت حال نادينا

*ايدك معانا والا ننفر للصيانة برانا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال في حاجات كده مادايرة وكت قدر ده

والي لقاء

سلك