بوعريريج يا ميدو.. (ده جهاز كرة والاّ هايس)..؟!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أخيراً وبعد طول انتظار، وترقب وقلق، ومطاولات ومطاردات وتنقلات شملت العديد من المطارات، وقع محمد عبد الرحمن في كشوفات فريق أهلي بوعريريج وحقق أمنية حياته التي نراها قد جاءت مواكبة ومناسبة للحالة التي وصل اليها مستوى اللاعب..!!

* ولأننا لا نزال نحبو في عالم الاحتراف فقد غابت او لنقل تضاربت ارقام الصفقة التي يفترض ان تكون مضاعفة لذلك المبلغ الذي عرضه مجلس المريخ على اللاعب.. لكن عاداتنا المعروفة والمحفوظة اطلت كعادتها وسمعنا عن ارقام متفاوتة حيث قيل ان اللاعب انضم نظير (45) ألف دولار.. و(20) ألف (في مقولة أخرى)..!!

* وان كنت اتوقع ان تكون الصفقة في قيمتها المالية أقل من الرقمين المذكورين خاصة وان ميدو لهث وهرول وظل يقاتل ويتحول من مكان الى مكان ـ ولو عن طريق الوهم الاعلامي ـ طلباً للعب خارج السودان بعد ما رفض الهلال عودة اللاعب الى الازرق..

* وبالعودة الى المبلغ الذي تداولته العديد من المواقع فاننا نود الاشارة الى ما حدث قبل اسابيع مع لاعب المريخ السابق بكري المدينة وادارة نادي القوة الجوية العراقي، والذي لا تزال سيناريوهاته المثيرة والحقيقية الخطرة معلقة ولم تظهر حتى الان..!!

* ونود ان نذكر من خلال اشارتنا هذه الى انه ربما فات على ميدو ولم يفهم طريقة تعامل الاخوة العرب مع المحترفين، خاصة في الجوانب المالية، ونؤكد ان ادارة أهلي بوعريريج لا ولن تدفع للاعب الهلال الأسبق قيمة المال المذكور في العقد بالكامل..

* نقول ذلك لا لشئ سوى لان بقية الادارات في اندية الدول العربية والافريقية من حولنا يحفظون تفاصيل الاحتراف، ويعلمون بأدق اسراره، وهم ليسوا كادارات القمة عندنا في السودان والذين لا يعرفون غير الفهلوة والسمسرة وغيرها من اساليب الغش والخداع..!

* نقول ذلك من باب التحذير ونطالب ميدو بان يكون على قدر المسئولية وان يعلم بانه يحمل سمعة واسم السودان في فريق صغير لكن بدولة متقدمة.. أي انه مطالب بمزيد من الاجتهاد والابتعاد عن كل ما يعكر صفو العلاقة خاصة في الامور المالية التي ستختلف بالطبع عن العشوائية والارتجالية التي حفظناها عن ظهر قلب من كثرة التكرار..!!

* جهاز كرة والاّ هايس..؟!!

* الحمد لله والشكر لله ان ما ورد في عدد من الاصدارات أول أمس عن تعيين التاج ابراهيم في منصب مدير الكرة بالنادي الاحمر (طلع اشاعة ساي)، تشابه مع ما يقال عن حكايات (دفن الليل اب كراعاً برة)..!!

* لكن مجلس المريخ، وعلى الرغم من انه استعان باحد نجوم الفرقة الحمراء واوكل اليه مهمة رئاسة (جهاز الكرة) والتي ستكون هي الاسم البديل لـ(مدير الكرة) المعروف في كل الاندية سواء داخل السودان او خارجه عربياً وافريقياً فاجأنا بخطوة غريبة..

* والخطوة التي حيرتنا ان جهاز الكرة المريخ الجديد ضم في تكوينه اربعة اشخاص بجانب الضو هم ايمن عدار، والتاج ابراهيم وأنس نصر وخالد تاج السر.. ولم يتوقف الامر على ذلك بل بشرنا المجلس باسماء اخرى لا يزال التشاور يدور حولها..!!

* ولا ادري لماذا كل هذا العدد والذي قد يصل الى (11) فرد في جهاز الكرة سيكون المجلس مطالباً بتوفير كل الثوابت لهم من مرتبات وادوات وخلافه.. يعني القصة لم تعد جهاز بقدرما هي اقتربت من عدد (ركاب الهايس)..!!

* مدير الكرة او جهازها يفترض ان لا يتجاوز الكابتن الضو قدم الخير، ولا مانع من ان يجد المساعدة من النجمين السابقين خالد المصطفى وهيثم الرشيد بدلاً من ذلك الجيش الجرار والذي سيهلك المجلس بالاموال والترحيل واللبس وخلافه.. فهل نحلم او نتوقع ان ينحاز المجلس الشرعي الى المصلحة العامة للكيان..؟!

* تخريمة أولى: أوقعت قرعة بطولة المنتخبات العربية تحت (20) سنة منتخب صغار صقور الجديان في المجموعة الرابعة الى جوار ليبيا والامارات وجزر القمر.. وينتظر ان تنطلق المباريات يوم (17) فبراير المقبل بالمملكة العربية السعودية.. واستناداً على أن صغارنا أبدعوا في اكثر من محفل عربي وتفوقوا فاننا نتوقع تألقهم وتفردهم خاصة وان هؤلاء الشباب لا يزالوا بمعزل عن السلبيات التي تحاصر لاعبنا بعد تجاوز تلك السن وعلى رأسها الاعلام..!!

* تخريمة ثانية: لاسباب خاصة لم اتمكن من المشاركة في تابين استاذ الاجيال الراحل المقيم احمد محمد الحسن لكنني لم استغرب النجاح الكبير الذي لم يقل في روعته عن قامة صاحب القلم والمدرسة المتفردة في النقد.. واعتقد ان ما قدمته ولاية الخرطوم على لسان واليها ما هو الاّ تعبير او لنقل نقطة من محيط ما قدمه الراحل المقيم للاعلام الرياضي.. له الرحمة ولآله الصبر والسلوان..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة أخيرة: هل تكفي الـ(450) ألف دولار يا ميدو ثمن تذاكر سفرك الاخيرة وتحركاتك الماكوكية ولهثك بحثاً عن الهروب من المريخ..؟!!