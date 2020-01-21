رمضان احمد السيد.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

الهلال يكمل الجاهزية والكشوفات تؤكد سلامة الدمازين

▪︎ النجم الساحلي يتمنى الهلال بجواره في ربع النهائي

▪︎ ٣ اتجاهات لتشكيلة الهلال في مواجهة بلاتنيوم

▪︎ حوافز الكاردينال تعيد الامور لنصابها الطبيعي

▪︎ متابعون ينصحون نزار بالتخلي عن الرقم ١٣

▪︎ تعديلات جديدة للكاف بخصوص الكشوفات الافريقية

▪︎ الاهلاوية : مباراة النجم اهم من موقعة الهلال

▪︎ السودان يترقب اليوم قرعة افريقيا لكاس العالم

▪︎ المستوى الرابع يوقعنا مع اخطر المنتخبات

▪︎ قرعة متوازنة للسودان في بطولة العرب للشباب بالسعودية

▪︎ جماهير الهلال لن نرضى حتى بالتعادل امام بلاتنيوم

▪︎ لاعبو الهلال عازمون على العودة بالنقاط كاملة ،،

▪︎ ثورة الكاف تجاه الحكام هل هي حقيقية وهل تعيد للجهاز هيبته !؟

▪︎ خبر يهم الاهلة؛ ساماتا ينتقل للممتاز الانجليزي بصفقة قاربت آل 9 ملايين جنيه استرليني..

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# يتاهب الهلال للمغادرة الى هراري ومنها لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي في الجولة الخامسة وقبل الاخيرة والتى تحدد مصائر فرق المجموعات بصورة كبيرة والى اي مدى يستمر التنافس ، خاصة وان هناك حتى الان متاهلان بصورة رسمية ، واقترب حوالي خمسة فرق وتظل مجموعة الهلال هي الأخطر والغامضة خاصة موقف فريقي الاهلي القاهري والهلال واللذان موعودان بملحمة ختام المجموعات في الاول من فبراير ،،

الهلال يغادر فجر الغد وتسبقه دعوات الملايين من الاهلة وهو يشارك ويملأ الساحة نشاطا من اجل التاهل والعودة بالنقاط الثلاثة كاملة

هذا هو الهلال الذي يحفظ للسودان مشاركاته بأربعة فرق بعد ان توقفت وتلاشت نقاط الفريق الاخر في الابطال بعد الوداع المر من التمهيدي لثلاث مواسم متتالية وكذلك فريقي الكونفدرالية ،،

يصول الهلال ويجول وتسعد جماهيره بالمواجهات مع الفرق الكبيرة ونجوم القارة وأنصار التمهيدي لا يزالون يبحثون عن شرعية الألقاب وسحبها من الهلال

عن اي سيادة. زعامة يتحدثون وموقف الهلال والمشاركات من الابطال الان وحدها تغنى عن الإجابة ،،

وهذه هي متعة كرة القدم ،،

الهلال من خلال تجربة ودية برغم سهولتها طمأن القاعدة على الجاهزية

وكشف عن ثلاث مسارات تقود للتشكيلة والتى لم يقف عليها بعد

الاولى تقول الرجوع لتشكيلة صلاح محمد ادم خاصة على مستوى الدفاع بوجود اطهر والسمؤال وبويا وفارس ، واذا أراد ان يغامر بالمدافع الجديد او انه وصل لقناعة بفاعليته وتجانسه مع لاعبي الهلال فيمكن ان يعود السمؤال للطرف الأيمن ويقدم اطهر للوسط في ظل الغيابات العديدة

او يحول بويا للطرف الشمال ويعيد الدمازين ويشرك فارس في الوسط

ومن خلال مباراة القوز وضح اثناء المباراة ومن خلال تغيير مراكز اللاعبين الميل لأكثر من طريقة ،،

المرجح الان يمكن الاعتماد على السمؤال طرف أيمن والعاجي متوسط دفاع أيمن والدمازين متوسط دفاع أيسر وبويا طرف أيسر ،،

اهمية اطهر في التشكيلة يحتم وجوده في هذه الحالة في وسط الملعب او المهاجم المساعد ،،

واضح من اخر التشكيلات الهلالية تواجد دراج و بشة الصغير وسليم ،،،وقد يكون الرابع للوسط واحد من الخيارات السابقة ً ، اطهر فارس ، والمايسترو عبدو عبدالرؤوف ،،

خيارات الهجوم واضحة وليد الشعلة ومن يبدأ بجواره الاباتشي اكثر جاهزية من الضي المنضم متأخراً للتمارين. الذي ابعد من مباراة القوز ،،

جماهير الهلال تعول على فريقها وتقول بأنها لن ترضى حتى بالتعادل ، المطلوب الفوز ولا شيء غيره

_ ولاعبو الهلال ومن خلال العديد من التغريدات والتناول عازمون على العودة بالانتصار،،

وفي الساحة الان الروح المعنوية العالية بعد الإيفاء بالحوافز وهو تاكيد على أهمية المباراة والمرحلة والتطلع للقادم ،،

الان الحديث في الدوائر الهلالية عن ملحمة بلاتنيوم وكل الحديث مؤجل عن مباراة الاهلي القاهري ،،

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لحن الختام

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# يترقب السودان قرعة كاس العالم لقارة افريقيا ، والتى ستقام نهائياتها بدولة قطر ،،

السودان ضمن المستوى الرابع والأخير والذي يحتوى على عشرة منتخبات

هذا الوضع سيضع السودان في مجموعة من اربعة منتخبات ستكون الثلاثة الاخرى من القوة بمكان

ومعروف ان فريق واحد فقط يتأهل من كل من المجموعات العشرة ، لترجيح بعدها مباراة ذهاب واياب بين فريقين من المستوى الاول و المستوى الثاني لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة للنهائيات بقطر ،،

ومع هذه الصعوبة نتمنى ان تكون رحيمة بنا ،،

ويكفي ان نكون من ضمن هذا الزخم الكروي الكبير

# بالامس سحبت قرعة كاس العرب للشباب بالسعودية والتى تستضيفها أواخر فبراير والأول من مارس بمشاركاته ١٦ دولة وزعت لأربع مجموعات في عدة مدن سعودية على راسها الرياض

وتشهد البطولة عودة قطر والتى ستكون في مجموعة المغرب ، البحرين وجيبوتي ،،

بينما أوقعت القرعة السودان في المجموعة الرابعة والتى تضم ايضا الامارات. ليبيا والرأس الاخضر

السودان سيستهل بالمنتخب الليبي ثم جزر القمر ويختم بالإمارات

ومعروف ان فريقان يتاهلان من كل مجموعة للدور التالي،،

ووضعت البرمجة حتى المباراة النهائية وصدر جدول البطولة كاملا والتواريخ والذي تطالعونه على الصفحات الاخرى من الصحيفة ،،

# من الأخبار المفرحة ان يهتم الكاف بأمر حكامه. يصدر من القرارات والضوابط الكثير لضبط اللعبة ،،

اخبرا تمت الإطاحة برئيس لجنة الحكام الجيبوتي والان أوكلت المهمة للجنة منها حكام دوليون سابقين

وفي النهاية لا تخلو من اسماء لدول مؤثرة على ساحة التنافس مثل مصر. المغرب

نتمنى ان يكون فيما حدث تطوير وعدالة للمنافسة وليس مجرد ضغوطات من هنا او هناك

الان المحك في مباريات وجولات حاسمة ، قادمة ومرتقبة ،،

# في الأخبار والتصريحات ان النجم الساحلي التونسي يتمنى الهلال كمرافق له من مجموعات الابطال ، ويقولون الهلال معروف باللعب النضيف ، وان النجم على الاقل سيجد منافس محترم في الدور التالي. الذي يليه خاصة اذا تقدم في المنافسة ،،

كلام خطير ويبدو ان هناك أساليب ومجاملات تحدث في المراحل الحاسمة والأخيرة بعد ان يساعد الكاف نفسه عديد الفرق للوصول لهذه المرحلة ،،

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الحالة

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# الاهلاوية الان غير مشغولين او مهموميين بمباراة الهلال الاخيرة في المجموعة ، كل التركيز على لقاء النجم الساحلي ويقولون بانه الاهم بالنسبة لهم من مباراة الهلال الاخيرة ،،

والنجم حقيقة عازم على الإطاحة بالأهلي من هذا الدور قبل مواجهتة في ادوار متقدمة ذات ظروف و تقلبات وتدخلات وتشابكات كثيرة ،،

# في الأخبار ان الكاف قرر التعديل في لوائحه حتى يضمن افضل المشاركات للفرق بكامل نجومها وعتادها ،،

والجديد السماح لتسجل لاعبين جدد في الخانات الشاغرة

ويبدو انه قرار يهم الهلال ولكنه لن يستفيد منه اولا لان التسجيلات أغلقت ثم انه ادرج جميع لاعبيه ، ثم انه لا يؤجد لاعبين جدد يريد ان يسجلهم او يلحقهم بالكشف الافريقي،،

القرار من الواضح انه فصل على فريق او فرق بعينها التسجيلات لاتزال مفتوحة بالنسبة لها

ومع هذا نتحدث عن عدالة الكاف وسعيه للتطوير وعدم مجاملة فرق بعينها ،،

كان الله في عونا وعون افريقيا ،،

▪︎ اعلن استون فيلا الانجليزي الناشط في الممتاز الانجليزي تعاقده مع النجم الافريقي الزامبي ساماتا نجم جنيت البلجيكي ومازيمبي السابق بصفقة قاربت التسعة مليون جنيه استرليني…

الخبر يهم الاهلة والذين سبق لرئيسهم ان اعلن بانهم سيحضرون الأخطر من ساماتا بعد ان اشيع بان الهلال دخل في مفاوضات مع اللاعب..

هل تعلم أن صفقة ساماتا بالجنيه السوداني تعادل بليون وثلاثة وخمسين مليار جنيه سوداني ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٥٣ ١ بحساب الجنيه الاسترليني يعادل ١١٧..

عايز اخلص إلى أن اللاعب السوداني ما عنده اي طموح وغرقان في المحلية..

وعلى الكاردينال يشوف ليه طلس آخر..