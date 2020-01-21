الكاردينال يعترف والغربال يغترب.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? تعاقد الغربال مع اهلي البرج في خطوه سيكون لها ما بعدها ان نجحت التجربه .

@ الجمهور الجزائري يعرف الغربال من خلال مواجهات المريخ مع الانديه الجزائريه والتي قدم فيها مستويات طيبه .

@ ثقة النادي الجزائري في امكانيات الغربال وثقة الغربال في نفسه كفيلان بانجاح التجربه .

@ الغربال رفض التجديد للمريخ واصر على التجربه الخارجيه فكان له ما اراد .

@ الفريق الجزائري مجرد محطه للغربال صاحب الطموح الواسع والذي يريد العبور عبر الجزائري للدوري الاروبي .

@ نجاح تجربة الغربال تمهد الطريق لتجارب سودانيه اخري .

@ الزجاجي زيو مافي .

???? قرار البوشي بحل اتحاد الهجن والاستيلاء على ممتلكاته وجد تجاوباً غير محدود من القاعده الرياضيه .

@ اتحاد الهجن ظل واجهه سياسيه للنظام البائد وكثر الحديث عن اصوله وممتلكاته وعلاقته الخارجيه لاسيما مع دول البترول .

@ احاديث كثيره عن تجاوزات في الاراضي ومن ذلك اراضي تابعه للجيش .

@ حدثني صحفي زميل عن ايقافه من الكتابه عن اتحاد الهجن بواسطة رئيس التحرير الذي تربطه مصلحه مع نافذ في الاتحاد المقبور .

@ الاتحاد المقبور كمم الافواه عبر وسائل شتى خلال العهد البائد .

@ المفوضيه الجديده بدأت البل باتحاد الهجن ، عقبال اتحاد السلاوي المكنكش من القرن الماضي .

???? وفقاً لاعلام رئيس الهلال فقد وجهه الكاردينال بصرف متأخرات المرتبات و حوافز المباريات الافريقيه .

@ التوجيه الكاردينالي اكد ما ظلننا نكتبه عن غياب الحوافز وتأخر المرتبات .

@ ترى ماذا تقول تلك الاقلام التي ظلت تطبل بالباطل وتتهمنا بالكذب ؟؟

@ ماذا يقول اصحاب الاراء الغبيه اولئك الذين زعموا اننا اوردنا المعلومه في وقت غير لائق ؟ ترى هل يتهمون اعلام الكاردينال بالعمل ضد مصلحة الهلال !!

@ الاعلام الهلالي الايجابي هو الذي يكشف الثغرات ويقترح الحلول والمعالجات .

@ عموماً وحتى يعرف شعب الهلال الحقيقه نقول ان ما تسلمه اللاعبون متبقي حافز بلانتيوم (حافز المباراه بقى بالاقساط) اما حافز مباراة النجم فلم يتم استلامه .

@ حتى ال (500) دولار التي تم الحديث عنها لم يتم تسليمها .

@ الهلال يغادر اليوم ونفسيات اللاعبين دون الوسط .

???? (الكاردينال يكمل اجراءات السفر لزمبابوي) ؟؟

@ إن كان رئيس النادي يقوم باجراءات السفر فما جدوى العلاقات العامه والمكتب التنفيذي وجوغة الموظفين !!

???? كردنه الحريص على التصوير مع كل من يدعمه غاب لاول مره عن التصوير مع اسود القرشي .

???? استضاف بنك العمال احتفالية ختام كورس كرة الصالات .

@ بنك العمال بات متواجداً في غالب الفعاليات الرياضيه حتى بات (مصرف الرياضيين)

@ التحيه لاسرة البنك ومديره محمد اقبال و نعشم ان تحذو بقية المصارف حذو بنك العمال .

???? هاتفني استاذي طلحه الشفيع مشيداً بمحتوى هذه الزاويه .

@ الاشاده من رمز اعلامي بقامة طلحه تبقي وسام على صدر اي صحفي كيف لا وهو الذي اطلق لقب (زعيم امة الهلال) على الطيب عبدالله ولقب (الحكيم) على طه وهو صاحب عبارة (حمد والديبه حاجه عجيبه)

???????? كلام سياسه .

@ قال لي مؤرخ الهلال الفكي بريمه ان المفكر محمود محمد طه تنبأ خلال المائده المستديره (1965) باستيلاء الاخوان على السلطه بانقلاب عسكري وفصل الجنوب ثم زوالهم بعد ذلك بثوره شعبيه وعودة الجنوب لحضن الوطن .

@ (%90) من نبوءه محمود تحققت وتبقى عودة الجنوب .

???????? كتابات خالد الاعيسر باتت متداوله في قروبات الكيزان اكثر من حسين خوجلي .

@ خالد الذي كان محبوباً لدي الثوار ايام الاعتصام بات ممقوتاً عندهم اكثر من اعلام الكيزان .

@ خالد فقد احترام الثوار ولن يرضى عنه الكيزان مهما خدم اجندتهم .

@ حسرتي كبيره على خالد وكل الذين انقلبوا على الثوره بسبب المناصب .