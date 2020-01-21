مقتل 4 دهابة وحرق جثثهم بشمال كردفان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حادثة غريبة لا يصدقها العقل وذلك بانتشال جثامين أربعة من الباحثين عن الذهب بمحلية سودري بولاية شمال كردفان وقتلهم بالرصاص وحرق جثثهم والقائها داخل بئر عمقها حوالي الستين متراً وردمها بالحطب والأتربة وإشعال النيران عليها في مشهد لا يصدقه العقل وذلك على إثر قيام مجموعة متفلتة من عصابات النهب بقتل المواطنين الأربعة حامد حكورة وابو القاسم محمد إدريس وعبد العزيز صديق حكورة والرابع من العاملين معهم في مجال البحث عن الذهب ويدعى عبد الرحمن عبد الرحيم.

ووقائع هذه الحادثة كانت قبل ثمانية أشهر بقيام أفراد العصابة بنهب العربة اللاندكروزر الخاصة بالدهابة وقيامهم بقتل الدهابة الأربعة بإطلاق الرصاص عليهم ولاخفاء الأثر قاموا بحمل الجثامين إلى بئر تقع بالقرب من دونكي العمدة وبعد قتلهم بالرصاص بحسب صحيفة الدار قاموا بحرق الجثامين وتوثيقها بالحبال والقائها داخل البئر والقاء كميات من الحطب والتراب على البئر لاخفاء الجثامين لتظل هذه الجثامين غير معروفة لعدة أشهر إلى أن تقصى أهالي المقتولين أخبارهم حتى علمهم بتعرضهم لعملية قتل لا مثيل لها.