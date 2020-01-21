مصرع 9 أشخاص في إنفجار قنبلة يدوية داخل حفل زفاف بالحاج يوسف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتفع إلى 9 عدد قتلى انفجار وقع في حفل زفاف في العاصمة السودانية الخرطوم، ليلة الاثنين.

وتوقع مصدر طبي سوداني في حديثه إلى “سكاي نيوز عربية” إلى أن العدد مرشح للارتفاع، في ظل وجود عدد من الحالات الخطيرة، بينهم نساء وأطفال.

وكانت إحصائية أولية تحدثت عن سقوط 5 قتلى في الانفجار، الذي وقع بحي الحاج يوسف، شرقي الخرطوم.

وكشف مصدر قريب من موقع الحادث عن أن شخصا حاول الدخول إلى حفل الزفاف، فمنعه أصحاب المنزل واندلعت مشادة بيهم وانفجرت في الأثناء قنبلة يدوية كان بحوزة الشخص مما إلى مقتله ومقتل وإصابة آخرين.

ورجحت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” وجود خلافات عائلية تطورت إلى مشادة بين أصحاب المنزل الذي كان يقام فيه الحفل والرجل الذي كان يحمل القنبلة.

وفور وقوع الانفجار، أصدرت لجان أحياء منطقة الحاج يوسف نداء استغاثة طالبت فيه المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بضرورة التبرع بالدم للمصابين، وتقديم يد العون لضحايا الانفجار.