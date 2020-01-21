جهاز تشغيل الخريجين يستهدف (59.139) خريجاً

أعلن جهاز تشغيل الخريجين، عَن اِستهداف (87.406) خريجين وخريجات ضمن مشاريع الجهاز للعام الحالي عبر برامج التدريب و(59.139) خريجاً وخريجةً بالمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسِّطة والحاضنات لخلق فُرص عمل.

وأقرّ الأمين العام للجهاز بخيت الهادي أحمد في تصريحاتٍ عقب لقائه وفد المُؤسّسة الأفريقية لدعم المشروعات الخَاصّة ببناء القُدرات بحسب صحيفة الصيحة أمس، بحوجة البلاد لإيجاد فُرص عمل في المشاريع المختلفة للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

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من جانبه، أكد مدير إدارة العمليات بالمؤسسة الأفريقية روجر اتنديهو، استعداد المُؤسّسة لتقديم الدعم لرفع وبناء القدرات في إطار سعيها لدعم الحكومة لبناء استراتيجية في السودان للتعرُّف على حوجة البلاد من البرامج والمشاريع التي تخص بناء القدرات لتقديم العون الفني، استجابةً للطلب اﻻجتماعي وتلبية احتياجات سوق العمل بتوفير عَمَالة ماهرة وعمل مُستدامٍ يُحدث تنمية علمية وتقنية ومُجتمعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)