أمين الديوان: نسعى لتطبيق الدولة المدنية في الزكاة

كَشَفَ الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان، عن تطبيق سياسة الدولة المدنية الحديثة في ديوان الزكاة والرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السَّلام واستعادة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج في القطاعات الرأسية، الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين والتي تُشكِّل النصيب الأكبر من حصيلة الزكاة.

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وترأس عثمان بحسب صحيفة الصيحة أمس، اجتماع أمناء الزكاة بالولايات والذي ناقش أداء الزكاة خلال العام 2019م وخُطة 2020م.

وذكر أنّ التغيير شمل ديوان الزكاة من خلال تحقيق استقلالية الديوان وقَوميته ليُواكب الإصلاح الماثل في الدولة مِن خلال مُراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المُنظّمة، ومُراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي وتحسين بيئة العمل والربط الشّبكي وتَوسيع الوعاء الزكوي، والاهتمام بتحسين زكاة المَعادن والأموال الباطنة وتطوير العلاقات الأفقية والرأسية بين المركز والولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)