الغرف التجارية: المُوازنة مشروخة وتقوم على أرقامٍ غير واقعية

هاجم عضو لجنة التسيير باتّحاد الغُرف التجارية الصادق جلال الدين صالح، نهج الإدارة الاقتصادية القاضي بتعديل سعر الصرف والدولار الجمركي.

Advertisements

ورهن جلال في تصريحاتٍ أمس، تعديل سعر الصرف بوجود احتياطات كافية ومُقدّرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تُمكِّنه من التدخُّل للتأثير على العرض والطلب، تجنُّباً لإحداث أيِّ تأثيرٍ سلبي على قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار السوق المُوازي بذات نسبة التحريك، واتّهم جلال، البنك المركزي بعدم مُمارسة دوره في استقرار قيمة الجنيه السوداني، وقال إنّه “قاعد ساي ولا يتدخّل إلا بالقرارات، وهي أكثر سلبيةً على قيمة الجنيه السوداني لأنّها دائماً غير مدروسة”.

ووصف الصادق مُوازنة وزير المالية بحسب صحيفة الصيحة، بأنها مشروخة وتقوم على أرقامٍ غير واقعية، واستغرب أن يكون نهج مُوازنة الثورة هو ذات النهج الذي قامت ضده الثورة، واعتبر أنّ مُجَرّد وجود اقتراحات تدعو لزيادة سعر الصرف والدولار الجمركي هي خيانة للثورة ودَم الشهداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)