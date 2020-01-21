العدل والمساواة تتهم مناوي بالسعي لنسف عملية السلام

اتهمت قيادات بحركات الكفاح المسلح رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي بالسعي لنسف السلام، على خلفية التغريد التي اطلقها على حسابه الرسمي حول تنصل الوفد الحكومي عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها.

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وقال القيادي بحركة العدل والمساواة طلال ابراهيم لصحيفة الجريدة: ان مناوي اتفق مع الامارات لنسف السلام لتحقيق اجندتها، واضاف ان الامارات ضد ان يكون السودان دولة قوية لذلك تريد ان تجعله دولة فاشلة، ورهين للمساعدات والاغاثة، وأكد ان حركته مع السلام الذي بات قريباً ولن تتراجع عنه، ووصف المفاوضات بانها خطوة للالتقاء والعبور بالسودان لبر الامان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)