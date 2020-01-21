التاريخ: 21-يناير-2020
4 مشاهدة
اتهمت قيادات بحركات الكفاح المسلح رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي بالسعي لنسف السلام، على خلفية التغريد التي اطلقها على حسابه الرسمي حول تنصل الوفد الحكومي عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها.
وقال القيادي بحركة العدل والمساواة طلال ابراهيم لصحيفة الجريدة: ان مناوي اتفق مع الامارات لنسف السلام لتحقيق اجندتها، واضاف ان الامارات ضد ان يكون السودان دولة قوية لذلك تريد ان تجعله دولة فاشلة، ورهين للمساعدات والاغاثة، وأكد ان حركته مع السلام الذي بات قريباً ولن تتراجع عنه، ووصف المفاوضات بانها خطوة للالتقاء والعبور بالسودان لبر الامان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العدل والمساواة تتهم مناوي بالسعي لنسف عملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.