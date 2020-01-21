“فورن بولسي”: تحديات الفترة الانتقالية سُتعجِّل برحيل حمدوك

شكّكت صحيفة “فورن بولسي” الأمريكية في مَقدرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على الصُّمود في منصبه لحين انتهاء الفترة الانتقالية.

وقالت الصحيفة إنّ ولاية حمدوك ستنتهي رسمياً عندما تُجرى الانتخابات في 2022م ، ولكن وحتى أولئك المُقرّبين منه يتساءلون عمّا إذا كان سيستمر طوال الفترة الانتقالية.

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وبحسب صحيفة الصيحة، قالت “فورن بولسي” إن حمدوك لا يزال يُواجه تحديات هائلة أهمها الركود الاقتصادي العَميق والدُّيون الخارجية الهائلة التي تفوق الـ(60) مليار دولار، فَضْلاً عن وجود بقايا النظام السَّابق في مَفاصل الدولة، ومجموعة كثيفة من العُقُوبات الدولية التي لا يُمكن أن تتم إزالتها بين عشية وضحاها، وشعب متحمس وغير صبور وجائع لرؤية انتصارات سياسية واقتصادية سريعة بعد الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)