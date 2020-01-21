قيادي اتّحادي يتّهم هجو و”مسار الوسط” بالعمل لإجهاض الثورة

التاريخ: 21-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة اتّهم القيادي بهيئة رئاسة الحزب الاتحادي الشرعية الثورية أبو القاسم الحادو، “التوم هجو” وأتباعه في “مسار الوسط” بالعمل على إجهاض الثورة. وقال الحادو لمصادر أمس، إنّ التوم هجو وأتباعه يتربّصون بالثورة، وأضاف بأنّ لديهم تحرُّكات مُريبة لإجهاض الثورة لارتباطهم بقيادات من النَّظام السَّابق. Advertisements وتساءل الحادو بحسب صحيفة الصيحة، عمن الذي قام بتفويض التوم هجو ليمثل أهل الوسط في منبر جوبا التّفاوُضي، ويتفاوض عن قضاياهم نيابةً عنهم؟ الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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