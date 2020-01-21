اتّفاقٌ بين المالية والمركزي والقطاع الخاص بشأن الذهب

تَوافَقَت وزارات المالية، الطاقة والتعدين، الصناعة والتجارة، وبنك السودان بحضور غرفة مُصدِّري وتُجّار الذهب، على صدور منشور يسمح بمُوجبه لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب خلال اليومين المُقبلين، وذلك وفق منظومة تَمّ الاتفاق عليها في اجتماعٍ مُشتركٍ بوزارة المالية أمس.

وانعقد الاجتماع بمُشاركة وزير المالية إبراهيم البدوي ووزير الطاقة عادل علي إبراهيم ووزير الصناعة مدني عباس مدني ومحافظ البنك المركزي بدر الدين عبد الرحيم وشركات القطاع الخاص، وتَمّ الاتفاق على أن تَعمل منظومة هذه الجهات كلٌّ فيما يليه لتسريع وتسهيل الصادر الذهب.

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وأكّد وزير المالية بحسب صحيفة الصيحة، أنّ السياسة الجديدة تتطلّع لتفعيل حصيلة كبيرة من إيرادات الصادر عبر مُناقصات مفتوحة، وأعلن البدوي عَن اتّجاهٍ لسِيَاسَاتٍ مُحفِّزةٍ للصّادر، وأوضَح أنّ كُلّ هَذِه المَوارد سَتُؤدِّي لإضعاف السوق المُوازي للنقد الأجنبي، بجانب الإجراءات الأمنية في الفترة المُقبلة، واعتبر أنّ هذه السياسات مع إجراءات صادر سريعة وناجزة ستُمكِّن القطاع الخاص من لعب دوره بصورةٍ عُادلةٍ.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة، أنّ وزارته تعمل لحل المُشكلات كَافّة وتقديم العون الفني والدعم الذي يسهم في استخلاص الذهب الذي سيُنافس به السودان في بُورصة الذهب العالمية، وأعلن عن ترتيبات وخُطط لإنتاج (3.5) طن من الذهب سنوياً من قِبل شركات حكومية، وأنّهم بصدد تقديم بدائل للمواد المُضرِّة في الاستخلاص وإدخال بدائل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)