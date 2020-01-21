وفاة وجرح آخرين في حادث مروري بنيالا

التاريخ: 21-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة ادى حادث مروري صباح امس الاثنين بين حافلة وركشة بطريق حي الوحدة بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور لمصرع شخص وجرح اثنين آخرين وصفت حالة احداهما بالخطيرة. Advertisements وقال مصدر طبي بمستشفى نيالا التعليمي –فضل حجب اسمه – بحسب صحيفة السوداني الدولية وصول جثة وتحويلها الى مشرحة المستشفى وتحويل حالتين الى قسم الحوادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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