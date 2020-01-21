وزير الاوقاف يتعهد بمحاسبة المتطاولين ويبعث برسائل الى امراء الحج

التاريخ: 21-يناير-2020
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تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح بتقديم كل من تطاول على الأوقاف للقضاء. وكشف عن تكوين لجان لحصر الأوقاف ومراجعتها ومعرفة أين تذهب أموالها.
وكشف مفرح بحسب صحيفة السوداني الدولية أمس، عن العديد من الإجراءات والضوابط المشددة التي وضعتها وزارته لإختيار أمراء الأفواج لحج هذا العام، وقال إن الذين تكرر حجهم كأمراء وإداريين أن يعتبروا حجتهم السابقة حجة وداع، معلناً أن الحج سيكون بالكفاءة وعبر مسار الكتروني في الإختيار.
في سياق منفصل أكد مفرح أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ الوسطية والإعتدال ونبذ الجهوية والقبلية والتعصب وتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز في كل مجالات الأداء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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