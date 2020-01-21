ازدحامٌ مُروريٌّ غير مسبوقٍ وانعدام وسائل المُواصلات بالخرطوم

شَهِدَت العاصمة الخرطوم أمس، اختناقاً كبيراً في حركة المُرور عقب إغلاق السُّلطات لعددٍ من الشوارع الرئيسية، منها شارع الجامعة دُون توضيح أيِّ أسباب.

وفي الأثناء، انعدمت وسائل النقل العامّة والمُواصلات في العاصمة بمُدنها الثلاث، مما اضطر أعداداً كبيرة من المواطنين للسير على أرجلهم لمسافات طويلة وقطع الكباري راجلين.

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وشهدت مواقف المواصلات العامة بحسب صحيفة الصيحة، تكدُّس عشرات المُواطنين وقوفاً لساعاتٍ طويلة بغُية الحُصُول على مركبة تقلهم إلى وجهاتهم، فيما تضاعفت تعرفة المُواصلات في الخُطُوط كَافّة دُون وجودٍ لأيّة جهة مسؤولة.وشكا مُواطنون من تأزُّم أوضاع قطاع النقل وخلو المواقف من الحافلات والبصات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)