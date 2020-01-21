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تجار يشتكون من عدم تسلمهم حصتهم من السكر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 21-يناير-2020

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تجار يشتكون من عدم تسلمهم حصتهم من السكر

 

اشتكى عدد من تجار السكر من سياسات الشركة السودانية لتوزيع السكر، موضحين انها لم تف لهم بوعدها بتسليمهم حصصهم التي تتراوح بين “600” الى “400” جوال لكل واحد منهم.

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واوضح المتضررون الذين يقل عددهم عن الـ “50” تاجرا بحسب صحيفة السوداني الدولية ان مدير التسويق اخبرهم بنفاد الكمية طالباً منهم الرجوع الى حين الاتصال بهم، وابانوا انه اخبرهم انه لا يعلم متى تتوفر بالرغم من ان بعضهم قادم من الولايات على حد تعبيره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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