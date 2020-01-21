تجار يشتكون من عدم تسلمهم حصتهم من السكر

اشتكى عدد من تجار السكر من سياسات الشركة السودانية لتوزيع السكر، موضحين انها لم تف لهم بوعدها بتسليمهم حصصهم التي تتراوح بين “600” الى “400” جوال لكل واحد منهم.

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واوضح المتضررون الذين يقل عددهم عن الـ “50” تاجرا بحسب صحيفة السوداني الدولية ان مدير التسويق اخبرهم بنفاد الكمية طالباً منهم الرجوع الى حين الاتصال بهم، وابانوا انه اخبرهم انه لا يعلم متى تتوفر بالرغم من ان بعضهم قادم من الولايات على حد تعبيره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)