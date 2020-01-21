مقتل 5 وإصابة 25 بعبوة ناسفة في حفل زفاف بالحاج يوسف

أعلنت الشرطة السودانية مقتل خمسة مواطنين وجرح 25 آخرين جراء تفجير عبوة ناسفة وسط حفل زواج في منطقة الشقة شرقي العاصمة الخرطوم، في وقت متأخر أمس الاثنين.

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وأكدت الشرطة في بيان أنها ستباشر تحرياتها حول الحادثة، ويظهر مقطع الفيديو عبرمواقع التواصل الاجتماعي، كيف تحول العرس إلى ما يشبه المأتم بصراخ وبكاء المشاركين فيه بعد التفجير.

ونقلت مصادر لـ(أخبار الخليج 365) أن العبوة انفجرت أثناء الحفل وما زالت الشرطة تحقق حول ملابساتها بعد أن أسعفت المصابين إلى المستشفى البان جديد بالحاج يوسف.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)