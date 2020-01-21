شاهد بالصور : مُسِن سوداني في ليبيا يثير اعجاب واسع بانفاقه على أيتام ليبيين جيرانه، من عمله المتواضع في (جمع القمامة)

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أثار مُسِن سوداني مقيم في ليبيا إعجاب واسع بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي، من موقفه الشهم بمساعدة أطفال أيتام ليبيين جيرانه، من عمله المتواضع في جمع (القمامة)، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
وكتب الليبي (فرج عمر) الناشط في العمل الانساني، على صفحته بفيسبوك : هذا الكوخ يسكنه رجل من السودان، وهو عامل نظافة-يجمع في القمامة وكوخه لا يبعد الا بضعة امتار عن -حاوية مكب القمامة
ما اذهلني واثار استغرابي بعدما انتظرته من الانتهاء من صلاة العصر، ما قالته لي الارملة الليبية المشردة في وطنها.
ان السوداني يقاسمها الخبز والاكل وكل ما يتحصل عليه ممن ياتون لتفريغ القمامةوعندما يدسون له بعض المال يقسمه مع الايتام ليكون تمن خضراوات او قطعة لحم او ما يسترهم.
وكاني كنت ارى الله في تلك البقعة ما بين الكوخ ومكب القمامة في قلب ذاك العابد الزاهد كافل الايتام ولو بجرعة ماء او كسرة خبز او سلة خضار، لا اعرف كيف ادعوا له ابت الكلمات هربت المفردات تلاشت الدعوات والابتهالات.
مضيفاً: فقط لك الله ايها الشهم الاصيل، اي حسنات وقلبك مسجد يؤمه الايتام احباب الرحمن بمعية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حفظه الله وبارك فيه وبه وجعله في موازين حسناته وفضائل اعماله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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