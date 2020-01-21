التاريخ: 21-يناير-2020
36 مشاهدة
نَفَى عادل خلف الله عضو قِوى اللجنة الاقتصادية لـ”قِوى الحُرية والتّغيير” ما أوردته مصادر أمس، عن اتّفاق لزيادة الدولار الجمركي إلى (55) جنيهاً، مُشيراً إلى أنّ تلك كانت مُقترحات سابقة إبان إعداد المُوازنة ورفضتها قِوى الحرية والتغيير.
وقال عادل في توضيحٍ بحسب صحيفة الصيحة، إنّ ذلك يتنافى مع ما ظللت تُؤكِّده “قِوى الحرية والتغيير” ولجنتها الاقتصادية قبل وبعد إجازة المُوازنة، وأضاف أنّ “قِوى الحرية والتغيير” رفضت تضمين مُوازنة 2020 حزمة سياسات صندوق النقد الدولي والمُتمحورة حول تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض قيمة الجنيه سواء سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أو في حساب المُوازنة، وتحرير الدولار الجمركي تدريجياً ووفق مُخَطّطٍ زمني.
وأكّد عادل أنّ “قِوى الحرية والتغيير” ظلّت مُلتزمة بتطلُّعات الشعب، وبأهمية انتهاج سياسات اقتصادية بديلة لنهج النظام البائد المُوغلة في التبعية والرضوخ لوصفة صندوق النقد الدولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تَوضيح من اللجنة الاقتصادية لـ”قِوى الحُرية والتّغيير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.