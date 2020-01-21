تَوضيح من اللجنة الاقتصادية لـ”قِوى الحُرية والتّغيير”

نَفَى عادل خلف الله عضو قِوى اللجنة الاقتصادية لـ”قِوى الحُرية والتّغيير” ما أوردته مصادر أمس، عن اتّفاق لزيادة الدولار الجمركي إلى (55) جنيهاً، مُشيراً إلى أنّ تلك كانت مُقترحات سابقة إبان إعداد المُوازنة ورفضتها قِوى الحرية والتغيير.

وقال عادل في توضيحٍ بحسب صحيفة الصيحة، إنّ ذلك يتنافى مع ما ظللت تُؤكِّده “قِوى الحرية والتغيير” ولجنتها الاقتصادية قبل وبعد إجازة المُوازنة، وأضاف أنّ “قِوى الحرية والتغيير” رفضت تضمين مُوازنة 2020 حزمة سياسات صندوق النقد الدولي والمُتمحورة حول تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض قيمة الجنيه سواء سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أو في حساب المُوازنة، وتحرير الدولار الجمركي تدريجياً ووفق مُخَطّطٍ زمني.

Advertisements

وأكّد عادل أنّ “قِوى الحرية والتغيير” ظلّت مُلتزمة بتطلُّعات الشعب، وبأهمية انتهاج سياسات اقتصادية بديلة لنهج النظام البائد المُوغلة في التبعية والرضوخ لوصفة صندوق النقد الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)