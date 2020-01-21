مانيس: المشاركة في معرض اكسبو بدبي ستنقل السودان الى جذب الاستثمارات

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، رئيس اللجنة التحضيرية العليا لمشاركة السودان في معرض اكسبو بدبي 2020م، أهمية المشاركة الوطنية في المعرض لعكس وجه السودان الجديد في ظل التغيير الذي شهدته البلاد.

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واعتبر مانيس، أن المعرض سينقل السودان من مربع الهبات إلى مربع جذب الاستثمارات في موارده العظيمة، وشدد على ضرورة إلتزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالايفاء بالعهود والجاهزية للمشاركة في الموعد المحدد لانطلاقة المعرض. وترأس مانيس امس “الاثنين” بمجلس الوزراء، اجتماع اللجنة التحضيرية للمشاركة في المعرض، وأكد أن مشاركة السودان في المعرض ستعزز العلاقات السودانية الإماراتية والعلاقات مع دول العالم.

واستعرض الاجتماع بحسب صحيفة السوداني الدولية، تقرير مرحلي حول عمل مكتب اكسبو السودان خلال نوفمبر إلى يناير قدمه المفوض العام للمعرض بالسودان السفير سليمان محمد مصطفى، وأشار إلى موقف الإعداد والترتيب للمشاركة في المعرض وتقديم السودان من خلال تسويق موارده ومكوناته بطرق مبتكرة. وأمن الاجتماع، على ضرورة الإسراع بإكمال مطلوبات العمل اللوجستية التي تعين مهام اللجنة في إنجاح مشاركة السودان في المعرض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)