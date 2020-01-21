وزير الدفاع يصل جوبا ومناقشة الترتيبات الأمنية خلال يومين

طَالَبَت الوساطة الجنوب سودانية، تحالُف الجبهة الثورية للدفع بالمسارات التي لها قوات عسكرية للحُضُور إلى جوبا لمناقشة الترتيبات الأمنية في اليومين المقبلين.

وفي الأثناء، وصل إلى جوبا أمس، وفد الحكومة العسكري برئاسة وزير الدفاع، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، ورئيس هيئة الأركان، لبدء النقاش في ملف الترتيبات الأمنية.

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ونَوّه رئيس فريق الوساطة، المُستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، إلى استمرار النقاش بين وفدي الحكومة و”مسار دارفور” حول ورقة العدالة، وقال “قطعنا شوطاً كبيراً، وتبقّى فيها القليل”، وأضاف “غداً الثلاثاء سينتهي النقاش في ورقة العدالة وبعدها نمضي لورقة السلطة والثروة في مسار دارفور”.

وأكّد قلواك أنّ الطرفين أمّنا على ما تمّت مُناقشته، وقطع بالعمل على الوصول للسلام في الموعد المُحَدّد له، وقال “وجّهنا الوفود التي لها قوات في الجبهة الثورية بالوصول إلى جوبا لمُناقشة الترتيبات الأمنية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)