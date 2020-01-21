طعن دستوري ضد تعيين القراي مديراً للمناهج

التاريخ: 21-يناير-2020
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تقدم رئيس حزب منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى وآخرون بطعن دستوري ضد تعيين د. عمر القراي مديراً للمناهج، واعتبر الطيب مصطفى تعيين القراي خطراً على هوية السودان والدين، وأوضح بأن الطعن بعد استشارة علماء قانون بينهم عبد الرحمن الخليفة وعلماء دين، وقال إن للقراي مشاكل مع القرآن، وتعيينه حرب على الإسلام وخطر يهدد الأطفال.
من جانبه قال د. الباقر عمر السيد أستاذ فلسفة ومنطق سابق بجامعة بحري، أن تعيين القراي من أكبر أخطاء الحكومة واتهمه بتبني عقيدة فاسدة محشودة خرافات وأباطيل>
وقالت فتحية عبد القادر، محامي إن الطعن قدم بتاريخ 22 ديسمبر 2019 نيابة عن 80 طاعناً، وأوضحت بأن الطاعنين لديهم مصلحة خاصة في أولياء أمور لطلاب في مراحل دراسية مختلفة، لافتة إلى أن مسنود بمقاطع فيديو ومستندات لأن في استهداف واضح في القرآن المادة 49 من الوثيقة الدولة مسؤولة عن حماية حقوق الطفل واعتبرت تعيين القراي إخلال بالوثيقة ومبادئ حقوق الإنسان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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