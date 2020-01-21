التاريخ: 21-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة تستضيف جمهورية مصر العربية القمة القادمة للكوميسا. Advertisements وأكدت تشلسي مبوندو السكرتير التنفيذي لمنظمة الكوميسا خلال لقائها اسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية بمكتبها امس بحسب صحيفة السوداني الدولية اكدت على اهمية توقيع السودان على برتوكول حرية الحركة بين الدول الاعضاء ومنها السودان التي تحتضن دولة المقر والعمل على تسهيل اجراءات فيزا الدخول للاعضاء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكوميسا تؤكد على اهمية توقيع السودان على برتوكول حرية الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.