الحكومة تنفي صدور قرار برفع الدولار الجمركي الى (55) جنيه

التاريخ: 21-يناير-2020
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نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي اصدار المالية قراراً برفع الدولار الجمركي الى “55” جنيه كما جاء في بعض اجهزة الاعلام، واوضح ان الامر قد تمت مناقشته في موازنة العام المالي 2020 وان اللجان اقرت بان يكون الدولار الجمركي كما هو عليه، وان اي تعديلات او تغيرات في القرارات تحتاج لمراجعات واجراءات محكمة في السياسات المالية، وأكد الوزير في معرض حديثه عن ان اسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازي ترجع لسياسة صادر السلع الاستراتيجية، وهذه السياسات مربوطة بعدة محددات لزيادة الكتلة النقدية التي تحتاجها البلاد والدولة تعمل من اجل هذه الاصلاحات.
وفي السياق نفى عادل خلف الله، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، بحسب صحيفة السوداني الدولية، نفى ان يكون قد ادلى بحديث لاحدى الصحف عن اتفاق لزيادة الدولار الجمركي من “18” الى “55”، وابان ان الخبر عار من الصحة وانه قد احدث بلبلة وارباك لحركة السوق وفي اوساط الرأي العام، موضحاً ان “قحت” ملتزمة بما توصل اليه الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجنته الاقتصادية الاقتصادية في مساء 25 ديسمبر الماضي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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